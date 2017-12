Serie A Milan, Yonghong Li portafortuna: "Uniti nelle vittorie e nelle sconfitte"

Li Yonghong, presidente del Milan, fa sentire la propria voce dopo il successo dei rossoneri in Coppa Italia nel derby: "Uniti nelle vittorie e nelle sconfitte. Solo lavorando tutti insieme riusciremo a ottenere grandi risultati come oggi", sono le sue parole riportate dal profilo Twitter del club. È la terza volta che il patron viene a San Siro: la prima fu sempre contro l'Inter, nella scorsa stagione, in campionato, e finì 2-2 con il gol di Zapata al 97'. Quest'anno Li aveva assistito a Milan-Cagliari 2-1, seconda giornata di Serie A.