Serie A Milan, visita a sorpresa: a Milanello arriva Sol Campbell

L’ex difensore e leggenda dell’Arsenal, Sol Campbell, ha visitato il Centro Sportivo di Milanello. Una visita molto gradita quella dell’ex centrale inglese, che ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Prima volta che vengo qui, è fantastico, ho sempre sentito ottime cose su Milanello. Conosco diversi giocatori che hanno giocato qui, come Muntari, Flamini e Beckham - ha detto Campbell, che poi ha aggiunto - Sto studiando molto il calcio italiano, mi piacerebbe allenare in Italia". Infine un giudizio sulla squadra di Montella: "Ci sono diversi giocatori di alto livello, sono tutti ottimi giocatori per me".