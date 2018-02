Serie A Milan, ufficiale l'accordo con Puma da luglio 2018

Lo scorso 24 ottobre l'addio ad Adidas, oggi il nuovo accordo con Puma: il Milan ha ufficializzato il nuovo sponsor che firmerà le divise a partire dal prossimo luglio. Nei giorni scorsi un forte indizio aveva lasciato presagire che l'annuncio fosse vicino: un videoclip del rapper Ernia tutto giocato sul verso "Il Milan veste la pelle del puma". E nell'annuncio ufficiale è stato confermato che quella clip era proprio legata al club rossonero. "Esprimo particolare soddisfazione per l'annuncio di questa partnership con Puma, a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio" ha detto Fassone. Così invece Gulden, ad Puma: "Siamo molto orgogliosi di questa partnership con AC Milan. È uno dei club di maggior successo nella storia del calcio con un ampio seguito in tutto il mondo ed il team e i suoi fan mostrano il vero spirito del calcio".