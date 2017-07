Serie A Milan, ufficiale Calhanoglu: "Voglio fare grandi cose"

Le prime parole rossonere di Hakan Calhanoglu: "È molto bello essere al Milan, sono molto contento. Ho amato Ronaldinho, Gattuso, Maldini e spero di fare grandi cose qui. Voglio ringraziare i tifosi per l’accoglienza: è una grande occasione ed è bello vedere tutto questo affetto nei miei confronti. Farò il massimo per ripagare loro, il club e darò tutto per la squadra”