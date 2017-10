Serie A Milan-Udinese, il Var annulla il gol di Lasagna

Al 10' del primo tempo di Milan-Udinese, Lasagna segna su assist di Maxi Lopez: i rossoneri protestano per un presunto fallo su Bonaventura a inizio azione, ma il Var Abisso segnala a Guida la posizione di fuorigioco dell'attaccante non rilevata dall'assistente ingannato dal movimento di Calabria. Il terzino rossonero, però, non teneva in gioco l'avversario: un episodio che fa scuola e dimostra dove la tecnologia può aiutare a evitare gli errori. In campo non se n'era accorto nessuno.