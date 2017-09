Serie A Milan, tegola difesa: Conti salta la Lazio

Leggero trauma distorsivo alla caviglia destra: questa la diagnosi dell'infortunio rimediato ieri nella partita della Nazionale dal terzino del Milan Andrea Conti, che salterà la sfida di domenica contro la Lazio. A Milanello al momento non c'è particolare preoccupazione. Alla luce degli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata, come ha reso noto il club rossonero, "il giocatore ha riportato un leggero trauma distorsivo alla caviglia destra; sarà monitorato quotidianamente e nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli, qualora necessari. Conti ha già iniziato una libera deambulazione senza dolore".