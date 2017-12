Serie A Milan, Suso tranquillizza i tifosi: "Solo una botta, presto in campo"

Il Milan è uscito dal San Paolo con le ossa rotte precipitando a 16 punti dalla vetta e a rendere ancora più amara la sconfitta di Napoli ci si è messo anche l'infortunio di Suso. L'attaccante spagnolo è stato costretto a lasciare il campo già nei minuti finali del primo tempo, a causa di un infortunio all’altezza della zona tra il fianco ed il gluteo sinistro. Un problema che potrebbe costringere il giocatore a saltare il match di Europa League contro l’Austria Vienna, ma che non dovrebbe essere di grave entità. “Fa male, ma è solo una botta… presto in campo” ha scritto Suso su Instagram in un post in cui mostra la torta per il suo 24esimo compleanno. Probabile quindi che Suso possa tornare a disposizione già per la prossima sfida di campionato con il Torino.