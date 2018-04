Serie A Milan, Suso: "Non si molla mai, il derby vale tutto"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, dal suo profilo Instagram Suso manda un messaggio chiaro ai compagni. "Non si molla mai. Non si molla soprattutto adesso!!! Mercoledì c’è il derby, che stavolta vale tutto. Il resto è già alle spalle" scrive l'ala spagnola per caricare i rossoneri. La squadra di Gattuso mercoledì contro l'nter ha un solo risultato a disposizione per non dire addio con 8 giornate d'anticipo all'obiettivo Champions.