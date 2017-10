Serie A Milan, stretta di mano tra Bonucci e Mirabelli

Il Milan si stringe attorno a Leonardo Bonucci. Dopo l'espulsione contro il Genoa, signficativa foto postata dall'account Twitter rossonero con il capitano e Massimiliano Mirabelli che si stringono la mano a Londra dove sono volati per rappresentare il club rossonero al Fifa The Best.