Serie A Milan, Storari torna per la terza volta: quanti trionfi in carriera...

Storari III: sembra ormai a un passo il nuovo ritorno del portiere al Milan, dove ha già giocato nella seconda parte di stagione del 2006-2007, vincendo anche la Champions (senza mai giocare e senza andare neppure in panchina in finale) e nella prima parte del 2009-2010. Ecco le foto più belle della carriera di Marco Storari, cominciata tra i dilettanti, nel Ladispoli, vissuta in altre 11 squadre, compresa l'esperienza al Levante in Spagna, e costellata di successi negli anni alla Juve, dove ha conquistatoo 4 scudetti da secondo di Buffon e una Coppa Italia da protagonista.