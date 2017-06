Serie A Milan, stile cinese per la terza maglia della prossima stagione?

La nuova terza maglia del Milan potrebbe strizzare l'occhio alla Cina con i colori sociali della Nazionale asiatica. Sul web sono infatti spuntate le immagini della casacca dei rossoneri, disegnata da un tifoso e che sta riscuotendo molto successo. Del resto il club di via Aldo Rossi rientra nell'esperimento Adidas del Creator Studio: in sostanza la terza divisa sarà selezionata dalla casa tedesca tra quelle realizzate dai supporter. La maglia è in prevalenza rossa (in varie tonalità) con piccole applicazioni sul lato anteriore e sul retro in nero. Sui fianchi e sul bordo delle maniche appaiono sottili strisce in oro. Oro è anche il marchio Adidas e lo sponsor Fly Emirates.