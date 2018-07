Serie A Milan, sbagliato il cognome di Calhanoglu sulla nuova maglia della Puma

Serata di presentazione ufficiale per la seconda divisa del Milan 2018/19: modelli di eccezione il capitano Bonucci, Calabria, Bonaventura e Calhanoglu. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di una gaffe non dipendente da lui: ha dovuto indossare la maglia con il cognome scritto in modo sbagliato (foto MilanNews). L'ad Fassone, presente all'evento, ha parlato così: "Inizia una stagione nuova, una stagione importante per noi dopo un anno di rodaggio e grande cambiamento. Quando siamo arrivati, in pochi mesi dovevamo trovare un partner all'altezza della storia del Milan. Sono sicuro che Puma ci porterà fortuna".