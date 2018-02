Serie A Milan-Samp, Calabria tocca di mano: "È un caso limite"

Ultimi minuti del primo tempo della sfida di San Siro, lancio lungo per Zapata, che salta con Calabria per arrivare sul pallone. Il difensore del Milan è scomposto e tocca il pallone con una mano, per Doveri non è rigore ma meglio dargli un'altra occhiata: al Var c'è Mazzoleni, che dopo pochi secondi decide di non intervenire. Il nostro Graziano Cesari a fine primo tempo ha spiegato perché: "È impossibile stabilire se Calabria sia o meno in area e nel dubbio il Var non può assolutamente intervenire. Questo sarà sempre e comunque un caso irrisolto, il cosiddetto 'caso limite'".