Serie A Milan, rivoluzione Gattuso: 4-3-3 contro il Bologna

Gattuso rivoluziona il Milan. Il tecnico dei rossoneri sembra orientato ad abbandonare la difesa a 3 nella sfida di San Siro contro il Bologna per affidarsi al 4-3-3. Le novità riguardano soprattutto Bonaventura e Borini: ecco come potrebbe scendere in campo il Diavolo, a caccia di una vittoria scaccia-crisi.