Serie A Milan, protesta dei tifosi per i prezzi dei biglietti del derby

La protesta corre sul web. I tifosi del Milan hanno espresso sui social tutta la loro rabbia per i prezzi dei biglietti del derby in programma il 4 marzo. Il tagliando meno caro per la stracittadina costa 55 euro (terzo anello blu e verde) e per assistere alla stracittadina ad esempio dal secondo anello rosso o arancio serviranno ben 95 euro. "Prezzi agghiaccianti, folli", "Poi vi lamentate perché nessuno viene allo stadio", "Non avete rispetto, vergogna", "Visti i prezzi pensavo che ci fossero ins quadra Messi e Ronaldo" sono alcuni dei commenti dei supporter rossoneri. E qualcuno ha già annunciato che rinuncerà ad andare a San Siro.