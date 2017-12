Serie A Milan, piove sul bagnato: Suso espulso con la Var

Peggio di così non poteva andare il lunch match della 17esima giornata di Serie A per il Milan. I rossoneri vengono clamorosamente travolti 3-0 dal Verona che finora aveva perso sei gare in casa e nel finale, dopo una partita ricca di contrasti duri e contatti al limite, perdono anche Suso per un'espulsione decisa con la Var. Lo spagnolo entra duro su Verde mentre il veronese è a terra e dopo un veloce consulto davanti al monitor Orsato decide per il cartellino rosso. Se il fallo sarà considerato non come un semplice fallo, ma come il tentativo di far male all'avversario Suso rischia anche tre giornate di squalifica.