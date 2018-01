Serie A Milan, Paletta, Mauri e Locatelli tra i possibili partenti

Il mercato invernale in entrata del Milan presumibilmente non sarà ricco di colpi di scena, a differenza di quest'estate. Le notizie arrivate dall'Uefa, con la bocciatura del voluntary agreement, costringono i rossoneri a un passo indietro. In questa sessione non ci saranno comunque cessioni eccellenti per far cassa, ma qualcuno potrebbe comunque partire. Ecco i tre principali indiziati.