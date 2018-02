Serie A Milan, pace Curva Sud-Donnarumma

'Dollarumma' è il passato. Il difficile rapporto tra i tifosi del Milan e il portiere rossonero, che dapprima in estate aveva rifiutato il rinnovo e poi in inverno aveva "minacciato" di annullarlo, sembra un lontano ricordo. Alla fine della vittoriosa trasferta europea in Bulagaria il giovane portiere è andato a festeggiare insieme ai suoi compagni sotto la Curva Sud e ha regalato ai tifosi la propria maglia numero 99.

(Credit foto: MilanNews.it)