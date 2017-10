Serie A Milan, non si spegne l'entusiasmo dei tifosi: oltre 60.000 con la Roma

Il ko contro la Sampdoria non ha spento l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Domenica a San Siro arriverà la Roma e, data la grande richiesta di biglietti, il club di via Aldo Rossi ha deciso di aprire anche il terzo anello rosso. Sugli spalti ci saranno oltre 60.000 spettatori: la cornice sarà insomma quella delle grandi occasione. Prima della sfida con i giallorossi il Diavolo affronterà giovedì sera, sempre al Mezza, il Rijeka nella seconda giornata di Europa League. Contro la formazione croata possibili alcuni cambi di formazione. In difesa dovrebbe rifiatare Romagnoli (Paletta o Zapata al suo posto) mentre a centrocampo Biglia. Sulla fascia destra agirà Borini con Locatelli in mezzo. Probabile che anche Calhanoglu scenda in campo dal primo minuto. In attacco la coppia Andrè Silva-Cutrone.