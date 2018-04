Serie A Milan-Napoli, lite Biglia-Insigne: "Ci vediamo dopo..."

Parapiglia alla fine di Milan-Napoli: Insigne si lamenta per un fallo di Calabria non rilevato dall'arbitro, Biglia ha qualcosa da dire all'attaccante del Napoli e si rivolge a lui con un gesto che sembrava significare "Ci vediamo giù". A quel punto è intervenuto Maurizio Sarri che urlava contro l'argentino e i giocatori delle due squadre, oltre ad altri tesserati come il team manager rossonero Romeo, hanno provato a tenere lontani i due. Il tecnico del Napoli ha poi spiegato che voleva solo chiarire la vicenda, i due sono tornati faccia a faccia e sono scesi negli spogliatoi abbracciati.