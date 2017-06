Serie A Milan, Montolivo in visita ad Amatrice

Il capitano del Milan ha fatto visita al centro scolastico Romolo Capranica di Amatrice, paese del reatino colpito dai sismi di agosto e ottobre, per portare il sotegno e la vicinanza del club rossonero. Il centrocampista, come riporta il sito ufficiale del Milan, ha ribadito l'intenzione di partecipare in maniera concreta al processo di ricostruzione da parte della società di via Aldo Rossi individuando con le istituzioni locali e la prtoezione civile un progetto da seguire.