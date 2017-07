Serie A Milan, Montella: "Bonucci è il più forte centrale del mondo"

E' cominciata tra l'entusiasmo dei tifosi asiatici la tournée cinese del Milan, che stamattina è sbarcato a Guangzhou. Il tecnico Vincenzo Montella ha parlato per la prima volta del nuovo acquisto dei rossoneri, Leonardo Bonucci, esaltandone le qualità: "E' il miglior difensore centrale del mondo insieme a Sergio Ramos. Per me è un sogno poterlo allenare, e per questo ringrazio Mirabelli e Fassone. Sulla questione della fascia di capitano deciderò insieme alla società, nella mia testa ci sono più capitani. Con questa campagna acquisti abbiamo recuperato le ultime campagne magre non a livello del Milan".

Un mercato che rilancia le ambizioni dei rossoneri, in Italia come in Europa: "Il nostro primo obiettivo è il Preliminare, che si può già considerare un crocevia della stagione - ha detto Montella - Con questo mercato sicuramente abbiamo maggiori pressioni, ci saranno grosse aspettative, ma sono sicuro che i giocatori di maggior esperienza riusciranno a guidare la squadra nella giusta direzione. L'obiettivo è quello di entrare in Champions, ma ripeto, c'è prima da diventare squadra". Poi qualche battuta sulla tournée cinese e sull'entusiasmo che circonda i rossoneri: "Siamo molto contenti di essere tornati qui in Cina, vedere sempre questo affetto da parte dei tifosi ci fa molto piacere. Siamo qui per lavorare e per crescere a livello fisico".