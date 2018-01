Serie A Milan, Mastour si allena ma non può giocare

Vi ricordate di Hachim Mastour? Il baby fantasista di origini marocchine che a 16 anni aveva incantato l'Europa ed era stato aggregato alla prima squadra del Milan oggi ne ha quasi 20, è ancora sotto contratto con i rossoneri, si allena a Milanello ma non può giocare. Un vero e proprio fantasma, fuori dalla rosa sul sito ufficiale dei rossoneri e fuori dalla lista dei giocatori tesserati consegnata alla Lega di Serie A, ma il ragazzo continua ad allenarsi e ce lo ricorda con questa foto postata su Instagram qualche giorno fa. Reduce dalle negative esperienze in Spagna (Malaga) e Olanda (Zwolle), Mastour va in scadenza di contratto il prossimo giugno, quando compirà 20 anni (il 15), il Milan sta provando a piazzarlo già a gennaio, al pari degli altri 'esuberi' Oduamadi e Vergara.