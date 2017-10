Serie A Milan, maledizione del 9 nel derby: di Inzaghi l'ultimo gol nel 2008

Nel derby di domenica sera André Silva sarà chiamato a sfatare un tabù che dura da quasi 10 anni. L'ultimo giocatore con la maglia numero 9 del Milan a realizzare una rete all'Inter è stato infatti Pippo Inzaghi il 4 maggio 2008 come ricorda la Gazzetta dello Sport. I vari Pato (gol con la 7), Matri, Torres, Destro. Luiz Adriano e Lapaula non sono infatti andati in rete nelle stracittadine: tocca all'attaccante portoghese rompere la maledizione. I rossoneri dovranno poi invertire una tendenza negativa: l'ultimo successo del Diavolo 'in casa' dei cugini risale al 14 novembre 2010 (gol decisivo di Ibrahimovic su rigore). Poi sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte...