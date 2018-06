Serie A Milan, Maldini entra in società? L'indizio arriva da Weibo

Negli ultimi giorni è tornata di moda la voce di un possibile ritorno al Milan di Paolo Maldini, si è parlato molto dell'ingresso in società dell'ex capitano rossonero, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma curiosamente ha aperto un account su Weibo, celebre sociale network cinese, lasciando un messaggio a tutti i tifosi milanisti presenti in Oriente. Soltanto una casualità o si tratta di un avvicinamento studiato in vista di un ritorno in rossonero? L'immagine di copertina scelta dall'ex difensore spinge a optare per la seconda ipotesi...