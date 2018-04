Serie A Milan, Li Yonghong e Terim in visita a Milanello

Li Yonghong e la famiglia in visita a Milanello: il presidente del Milan era in Italia per assistere al derby contro l'Inter poi saltato. Incontro speciale per Gennaro Gattuso, al centro sportivo rossonero si è presentato pure Fatih Terim: un confronto tra l'attuale tecnico milanista e uno passato (allenò da luglio a novembre 2001 prima di Ancelotti, oggi è al Galatasaray).