Serie A Milan, Li Yonghong e Han Li: festa nello spogliatoio

Grande festa in casa Milan dopo il pari nel derby raggiunto al 97' grazie a un gol di Zapata: partecipano anche Li Yonghong (cha ha ricevuto in regalo dallo stesso Zapata la maglia) e David Han Li. E' previsto per domenica il ritorno a Hong Kong del nuovo proprietario rossonero. Secondo quanto filtra, a Milano resterà David Han Li.