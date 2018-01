Serie A Milan-Lazio, il gol di Cutrone: mano o testa?

Al quarto d'ora di Milan-Lazio, rossoneri in vantaggio: punizione di Calhanoglu, Cutrone insacca. A prima vista sembra un gol di testa ma un'altra inquadratura mostra un tocco con l'avambraccio: Irrati, dopo un silent check, ha convalidato la rete. O il VAR ha controllato solo la posizione di Cutrone (non in fuorigioco) o si è stabilito che l'immagine della VAR non fosse abbastanza chiara e quindi andava confermata la decisione del campo. Recentemente il designatore Rizzoli aveva detto questo dei falli di mano: "Nei casi dubbi l’arbitro deve prendersi tutto il tempo e andarsi a rivedere le immagini a bordo campo". Irrati non ha controllato la VAR e si è fidato del VAR e dell'AVAR.