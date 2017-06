Serie A Milan, la top 11 dell'era Berlusconi: una squadra di fenomeni

Trentuno anni di trionfi. E di fenomeni. Abbiamo provato a scegliere i migliori schierando la formazione ideale dell'era Berlusconi. Un compito difficilissimo: gli undici in panchina potrebbero tranquillamente sostituire i titolari (quasi in tutti i casi). E c'è chi è rimasto fuori dai 22, come Ibrahimovic, Savicevic, Boban, Ancelotti e tanti altri.