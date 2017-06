Serie A Milan, la nuova maglia sarà 'minimal' e vecchio stile?

Il Milan potrebbe tornare all'antica. Almeno per quanto riguarda la nuova maglia. Il sito footyheadlines.com ha diffuso infatti le immagini di quella che potrebbe essere la divisa per la stagione 2017/18. Una casacca molto tradizionale e 'minimal', senza particolari lavorazioni e innovazioni stilistiche: forse i tifosi saranno contenti per questa svolta