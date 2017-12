Serie A Milan, la compagna di Antonio Donnarumma: "Li hai fatti stare zitti"

La compagna di Antonio Donnarumma, Stefania De Val, ha commentato su Instagram la grande prova del portiere rossonero contro l'Inter in Coppa Italia: "E finalmente li hai fatti stare zitti. Non sai da quanto aspettavo questo momento. Ti hanno detto di tutto pur non conoscendo le tue qualità in campo. Coloro che avrebbero dovuto sostenerti e invece hanno saputo darti del fratello raccomandato di... al mangia soldi e per finire al fratello parassita e tu sempre umilmente hai mandato giù tutto, addirittura ero io ad incazzarmi E tu che mi dicevi di non preoccuparmi, che ti interessavano solo le parole di chi realmente ti sta vicino come me. Hai saputo all'ultimo di giocare una partita importantissima (un derby e il passaggio ad una semifinale di Coppa Italia) e non è una partita da nulla. E per questo hai dimostrato quanto vali. Grazie per le emozioni che mi hai regalato anche se al nono mese di gravidanza non è il massimo"