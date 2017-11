Serie A Milan, l'attacco non va e i vecchi scalzano i nuovi

Due temi o forse due problemi. Il Milan ha battuto il Sassuolo, ma non ha cancellato tutti i dubbi. Il primo, innanzitutto, riguarda l'attacco. I rossoneri sono al nono posto al pari dell'Udinese per numero di gol segnati (18): di questi solo 5 il capocannoniere rossonero Suso e 5 li hanno realizzati insieme i tre attaccanti Kalinic (3), Cutrone (2) e André Silva (0). Le ragioni? Il complicato lavoro di Montella nel ricercare lo schema più adatto non ha certo giovato all'affiatamento del reparto e la manovra spesso lenta non ha permesso ai bomber di trovare gli spazi necessari. All'estero Bacca e Luiz Adriano, la coppia titolare di due anni fa, viaggia più o meno sugli stessi ritmi, un filo meglio, con 5 e 6 gol stagionali a testa. Secondo tema: il Milan è diventato una squadra per vecchi. Via gli equivoci: non parliamo di età anagrafica, ma di presenze con la maglia rossonera. Col Sassuolo Montella si è affidato a Zapata (fuori Musacchio per scelta tecnica), Montolivo (che ha sostituito Biglia) e quando si è fatto male Calabria, ha mandato in campo Abate.