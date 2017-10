Serie A Milan-Juventus, la coreografia della curva Sud: "La coppa è il vostro incubo"

Prima, il motto bianconero suddiviso in due normali striscioni: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Poi una grande, enorme, zucca (visto che Halloween è dietro l'angolo), sette pietre tombali a ricordare le finali europee perse ed infine la scritta "la coppa, il sogno e il grande incubo". Questa la coreografia scelta dalla curva Sud prima di Milan-Juventus e che torna ancora una volta a Cardiff (ma non solo).