Serie A Milan-Juve, a San Siro anche Perisic e Brozovic

A San Siro per Milan-Juventus ci sono anche Ivan Perisic e Marcelo Brozovic: i due giocatori dell'Inter, che giocherà lunedì a Verona, sono stati inquadrati dalle nostre telecamere in tribuna per seguire la supersfida (e magari il compagno di nazionale Kalinic). Ad aprile molti tifosi nerazzurri criticarono Gagliardini che andò alla Juventus Stadium per seguire dal vivo la partita di Champions League contro il Barcellona.