Serie A Milan-Inter, la moviola: Icardi era in fuorigioco

Al 39' di Milan-Inter, Candreva lancia Icardi che buca Donnarumma. L'argentino esulta ma Di Bello, prima di convalidare aspetta la VAR, che correttamente annulla la rete, c'è mezzo piede oltre Bonucci. Le immagini pescano lo stesso Icardi che, in attesa della decisione, confida a un compagno con una mezza smorfia: "Non penso" (forse alla domanda: "Lo convaliderà?") dando la sensazione di aver saputo di essere in fuorigioco.