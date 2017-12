Serie A Milan, il piccolo Alfonso incontra Donnarumma

Un derby perso fa sempre male ad ogni tifoso, ancora di più se vissuto allo stadio e in giovane età. È il caso del piccolo Alfonso che le telecamere avevano inquadrato in lacrime nell'ultimo Inter-Milan 3-2, una delusione per il baby tifoso rossonero con addosso la maglia di Donnarumma. Ma la società milanista lo ha rintracciato facendogli un regalo: l'incontro a Milanello proprio con il portierone, testimoniato dalla foto postata su Instagram. E questa volta Alfonso si è lasciato andare a un grosso sorriso.