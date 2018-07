Milan, i tifosi scrivono al Tas su Twitter ma è un giornalista giapponese

Vita difficile in questi giorni per il signor Tasuku Okawa, giornalista sportivo giapponese. Se il suo nome non vi dice niente, vi aiutiamo: è soprannominato Tas, che poi è diventato il suo username su Twitter. Tas come il Tribunale Arbitrale dello Sport a cui il Milan si è appellato dopo l'estromissione dall'Europa League ordinata dall'Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario. I tifosi rossoneri hanno iniziato a scrivere tweet su tweet taggandolo il signor Okawa pensando fosse l'account del Tas di Losanna: e lui allora, in un italiano un po' stentato (perfettamente comprensibile) ha chiesto pietà. "Non solo il Tas che pensate, non taggatemi nei tweet!". Per il giapponese non è una situazione nuova, in passato accadde lo stesso con i tifosi del Perù (per la squalifica a Guerrero nei Mondiali) e dell'Atletico Madrid (a cui la Uefa bloccò il mercato per irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni).