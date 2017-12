Serie A Milan, i tifosi hanno perso la pazienza: "Ci avete rotto"

Il Milan perde l'ottava partita in campionato e i tifosi contestano, durante e dopo la gara con l'Atalanta: "Gattuso, rompigli il c...", "Tirate fuori i c..." e "Ci avete rotto il c..." sono tre tra i cori più cantati a San Siro. Tante la proteste su Twitter, Abate, Bonucci e Cutrone hanno chiesto scusa sotto al Curca Sud a fine gara.