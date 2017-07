Serie A Milan, i convocati per la Cina: Suso e Romagnoli non ci sono...

Alla vigilia della partenza per la ICC 2017, Vincenzo Montella ha diramato la lista dei 26 convocati che prenderanno parte alla tournée cinese, dove i rossoneri sfideranno i tedeschi del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. Venerdì la squadra si ritroverà a Malpensa per volare in Cina: De Sciglio ci sarà, assenti invece Lapadula (vicino al Genoa), Romagnoli, Suso, Locatelli e Calabria. Questo l'elenco dei convocati, come comunica il sito ufficiale del Milan:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Conti (in partenza il 18 luglio), De Sciglio, Gabbia, Gomez, Paletta, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Jose Mauri, Montolivo, Sosa (in partenza 15 luglio), Zanellato

ATTACCANTI : Bacca, Borini, Crociata, Cutrone, Niang, Silva (in partenza il 18 luglio)