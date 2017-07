Serie A Milan, hackerato l'account Instagram di Romagnoli

"Purtroppo hanno hackerato il mio profilo Instagram. Tutto ciò che vedete sul mio profilo Instagram in queste ore non sono cose che mi riguardano. Sto cercando di risolvere la situazione. Un saluto e un abbraccio": questo il post di Alessio Romagnoli su Facebook. Sull'account del difensore rossonero si vedono foto e scritte in lingua araba. Un episodio che fa tornare alla mente quello recente di Donnarumma che, per la stessa motivazione, ha scelto di chiudere quel profilo social.