Serie A Milan, Gattuso incontra Mancini a Roma

Al riparo dalla neve caduta copiosa su Roma, Roberto Mancini e Gennaro Gattuso si sono incontrati in hotel nella capitale italiana che sta ospitando al momento sia il Milan che lo Zenit, con i rossoneri impegnati a preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio e i russi in ritiro, con il campionato ancora fermo e intenti a ritrovare la migliore condizione dopo il doppio confronto col Celtic in Europa League. E proprio in Europa League le due squadre potrebbero ritrovarsi se dovessero superare il turno agli ottavi.