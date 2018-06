Milan, Gattuso a Maldini: "Buon compleanno capitano"

Paolo Maldini compie 50 anni ( qui la nostra intervista esclusiva ) e Gennaro Gattuso, tramite l'account ufficiale del Milan su Instagram, ha voluto fargli così gli auguri: "Ciao Capitano, 50 anni sono un traguardo importante, in questa giornata speciale volevo ringraziarti per tutte le emozioni e le vittorie che mi hai regalato. Io sono ancora lontano da questo traguardo, ho ancora 10 anni a disposizione per diventare “più tranquillo” come mi hai consigliato. Già che ci siamo, fammi sapere come si fa a rimanere giovani e belli come te a 50 anni.. Buon compleanno Paolo, Rino".