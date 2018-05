Serie A Milan, ecco la seconda maglia per il 2018-19

Dopo le anticipazioni filtrate ad aprile, il popolare sito web ‘Footyheadlines.com’ mostrato le prime foto della seconda maglia del Milan per la prossima stagione. Il kit Away è stato realizzato da Puma, prossimo sponsor tecnico rossonero che prenderà il posto di Adidas. Il colore della maglia è prevalentemente bianco, con un dettaglio rossonero sui lati del colletto e loghi rossi Puma davanti e sulle maniche. Una striscia nera a pennellata attraversa la parte anteriore della maglia, appena sopra il logo dello sponsor, Fly Emirates. Lo stesso continua sulle maniche e sulla parte superiore della schiena in un design diverso da quello precedentemente indossato dal club.