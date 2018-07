Serie A Milan, ecco la nuova maglia per la stagione 2018/19

Il Milan ha presentato le nuove maglie per la stagione 2018/19, la prima dopo il divorzio da Adidas e firmata da Puma. "Le inconfondibili strisce rossonere che rappresentano il fuoco nei cuori dei tifosi e della squadra e la paura che infondono agli avversari vengono valorizzate nella nuova maglia, caratterizzata da un design minimal e classico. Il colletto button-up d’ispirazione vintage, presente nei kit del Club dei primi anni del ventesimo secolo, è un omaggio alla storia mentre il leggendario 'Diavolo Rossonero' appare sul retro del colletto per esaltare le radici del Club e la famosa citazione del suo fondatore Herbert Kilpin "Saremo una squadra di diavoli" si legge nel comunicato stampa. Tra i giocatori scelti come testimonial ci sono Bonucci, Bonaventura, Romagnoli, Calhanoglu e Cutrone: niente Suso e Donnarumma, indizi di mercato?