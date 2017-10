Serie A Milan, due giornate per Bonucci: salta anche la Juve

"Condotta gravemente antisportiva per avere, al 24° del primo tempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici". Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha squalificato il capitano del Milan, Leonardo Bonucci, per due giornate: l'ex Juventus salterà le partite con il Chievo e con la "sua" Juventus, che invece a San Siro potrà contare su Mario Mandzukic. L'attaccante croato era stato espulso nella gara con l'Udinese, ma ha preso 'solo' una giornata, esattamente come Cassata, Gonzalez e Zuculini. Inoltre il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 12mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale, nonché per avere esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della tifoseria avversaria".