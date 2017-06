Serie A Milan: da Van Basten a Sheva e Pato, quanti gol al debutto

L'attesa per il debutto in campionato di Gerard Deulofeu cresce: lo spagnolo ha avuto un ottimo impatto quando è entrato in campo contro la Juve in coppa Italia e quasi certamente avrà spazio a Udine, forse addirittura dal 1'. Al Milan sono tanti, fuoriclasse e comprimari, che all'esordio hanno fatto subito gol, da Van Basten al più recente Bonaventura.