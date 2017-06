Serie A Milan, da Andersson a Luiz Adriano: i numeri 9 alle prese con la maledizione Empoli

Sabato sera, il Milan dovrà vedersela con l'Empoli e con la maledizione che spaventa persino i meno superstiziosi: ogni bomber, numero 9 per antonomasia, che ha vestito rossonero ha segnato al debutto contro i toscani, salvo sparire da quel momento in poi. Insomma, Gianluca Lapadula, chiamato a sostituire Bacca, è avvisato. I primi colpiti sono stati due che non hanno vestito la maglia numero 9: lo svedese Andreas Andersson, arrivato a Milano nel 1997, segnò al Castellani e a gennaio si trasferì al Newcastle. E Bobo Vieri, che arrivò nell'estate 2005 e segnò il suo unico gol in rossonero contro l'Empoli, per poi andarsene al Monaco. Tra i più recenti lo spagnolo Fernando Torres, a segno nel 2014 e poi di ritorno all'Atletico Madrid. Come lui, Mattia Destro, che ha colpito i toscani a San Siro, segnando soltanto due reti nel periodo successivo di permanenza a Milano. L'ultimo in ordine di tempo è Luiz Adriano, che ha segnato all'esordio il primo dei suoi quattro gol in Serie A, dove ha vissuto alti e bassi.