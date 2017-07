Serie A Milan, da Abate e Montolivo a Sosa e Locatelli: quanti scontenti

"Entusiasmo" e "pulizia" sono le due parole che più di ogni altra sono emerse dalla conferenza di Montella, tecnico del Milan. L'entusiasmo lo trasmette il lavoro della società sul mercato, "pulizia" è quella che va fatta in rosa, perché ci sono troppi esuberi. Ecco, allora, i giocatori scontenti, che di entusiasmo, in quest'inizio stagione, forse non ne hanno più di tanto.