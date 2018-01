Serie A Milan, Cutrone squalificato? I precedenti sono in contraddizione

Continua a far discutere il gol di mano segnato da Cutrone durante Milan-Lazio. Il Giudice Sportivo ha richiesto la prova tv per l'attaccante rossonero, che ora rischia due turni di squalifica per "condotta gravemente antisportiva". Il gol di mano infatti rientra nella casistica, è il regolamento, ma in passato il regolamento è stato utilizzato in maniera opposta. Ricordate il gol di mano di Adriano nel derby? Il brasiliano non fu punito, destino diverso invece per Gilardino, che segnò di mano a Palermo e fu fermato per due turni. Era l'anno 2009, tre anni più tardi Buffon parò il tiro di Muntari nettamente dietro la porta, ma non avvertì l'arbitro e non fu squalificato.