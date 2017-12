Serie A Milan, Cutrone esulta: "Incredibile. Amo questi colori e voglio restare"

E' stato il match winner del derby di Coppa Italia: il suo gol al 104' ha eliminato l'Inter e mandato il Milan in semifinale. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Patrick Cutrone a Rai Sport al termine del match: “Ieri ero in Primavera, giocavo i derby ed esultavo così, ma farlo a San Siro è qualcosa di incredibile. Questa vittoria ci voleva per il morale, il derby non è una partita normale. Ora ci godiamo questa vittoria e il passaggio del turno, da domani pensiamo alla Fiorentina. Amo il Milan e voglio restare, i miei movimenti sono determinati dalla cattiveria e dalla voglia di far gol. Dedico questa rete alla mia famiglia, che mi sostiene sempre”.